TraWell Co, dimissioni del consigliere indipendente Edoardo Zarghetta

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato che ildalla carica, con efficacia a decorrere dalla data in cui si riunirà il competente organo della società per nominare il componente del CdA in sostituzione.Si tratta, ha spiegato la società, di unadel gruppo (che non riguarda amministratori esecutivi degli stessi).Il presidente ha convocato unadel medesimo Consiglio per il giorno2023 per le conseguenti determinazioni.