Banche italiane, S&P: entrano nel 2023 in posizione di forza, benefici da tassi

(Teleborsa) - Lesono, ma saranno messe alla prova da una recessione economica, da mercati del credito potenzialmente volatili e dalla fine dei finanziamenti stabili e a basso costo da parte della Banca centrale europea. Lo afferma S&P Global Ratings nel suo outlook sulle banche italiane per il 2023.L'agenzia di rating stima che l'effetto positivo dei tassi di interesse più elevati suldelle banche compenserà più che il potenziale impatto della lieve recessione sugliper perdite su crediti, che prevedono sarà compreso tra 90 punti base (pb) e 100 bps.Il margine di interesse netto (NII) dovrebbe aumentare del 15%-20% nel 2023, seguendo a un'espansione del 5%-10% nel 2022. Nello scenario base di lieve recessione , ladelle banche italiane nel 2023 dovrebbe rimanere in linea con quella del 2022, conin leggero calo ein crescita.Il report - fimato da, Director Financial Institutions - cita in particolare alcuni fattori che fanno rimanere gli analisti fiduciosi sull'outlook della banche italiane.Uno è il presupposto che lotra i rendimenti governativi italiani e quelli di altri paesi della zona euro non aumenterà materialmente per un periodo di tempo prolungato, che è anche uno dei fattori a sostegno della stabile prospettiva sovrana sull'Italia. Secondo, ritengono che ladell'Italia nel 2023 rimarrà da lieve a moderata e seguita da una ripresa nel 2024. E terzo, sono fiduciosi che le banche italiane, in media, siano entrate nell'anno con, solide basi patrimoniali, profili di finanziamento bilanciati e esposizioni deteriorate ai minimi storici di circa l'1,7% (al netto degli accantonamenti).Sebbene le banche italiane possano trovarsi in una posizione storicamente forte, rispetto al loro passato, non bisogna dimenticarsi che rimangono ancora. "Più della metà dei prestiti alla clientela domestica italiana è rivolta alle imprese e alle piccole e medie imprese (PMI) più rischiose, una percentuale più elevata rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei, anche se la differenza è inferiore rispetto al passato", si legge nello studio.Inoltre, S&P prevede che le banche italiane sceglieranno di gestirequalsiasi aumento dellenel 2023, continuando una tendenza emersa negli ultimi anni per sostituire un precedente approccio passivo.