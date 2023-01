Circle, commessa da 130 mila euro per servizi di Port Community System

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, si è aggiudicata unaper fornirea un primario porto del Mediterraneo."Il Port Community System permetterà, da un lato, di incrementare l'efficienza dei traffici in arrivo e in partenza dal porto e, dall'altro, di offrire un valido strumento di monitoraggio, nel segno di una logistica sempre più predittiva e fondata su servizi digitali federativi", ha commentato ilSviluppata per agire come una sorta di "sportello unico operativo, documentale, doganale", la soluzione: dall'Autorità Doganale alla Guardia Costiera, dagli spedizionieri ai fornitori di trasporto, dagli operatori logistici dell'ultimo miglio, ai terminali interni.