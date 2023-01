Giappone, banca centrale sfida scommesse mercato e fa crollare lo yen

(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone hadei titoli di stato a lungo termine, tra il meno 0,50% e lo 0,50%, sfidando le aspettative del mercato che avrebbe eliminato gradualmente il suo massiccio programma di stimolo sulla scia della crescente pressione inflazionistica.La decisione, a sorpresa, ha fatto sbandare lo yen rispetto alle altre valute e crollare i rendimenti obbligazionari. Gli investitori avevano scommesso che la banca centrale avrebbe rivisto la sua politica di controllo dei rendimenti.Invece di rivedere il suo programma di stimolo, laha creato una nuova arma per evitare che i tassi a lungo termine salgano troppo: una mossa che alcuni analisti hanno interpretato come un segno che il governatorenon farà grandi cambiamenti politici durante il suo mandato che terminerà ad aprile.Al termine della riunione di due giorni, la BoJ ha mantenuto intatta la curva di controllo dei rendimenti (YCC), in vigore dal settembre 2016, quando la banca centrale ha fissato un obiettivo dello 0% per i rendimenti dei titoli governativi a 10 anni, con voto unanime.L'ultimo meeting sotto la guida di Kuroda si terrà il prossimo 9-10 marzo, concludendo un decennio al timone della banca che ha portato a uno stimolo monetario radicale.