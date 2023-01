Mercati europei positivi guardano a Wall Street

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Saipem

BPER

STMicroelectronics

Campari

Amplifon

Hera

Webuild

Brunello Cucinelli

Fincantieri

Industrie De Nora

Mfe A

GVS

Cementir Holding

Mfe B

(Teleborsa) - Recuperano al giro di boa le principali borse europee dopo un avvio all'insegna della. L'attenzione degli investitori resta concentrata su inflazione e banche centrali, mentre scommettono su rallentamento del passo della stretta monetaria da parte della BCE. Intanto, a sorpresa, la Bank of Japan ha mantenuto la sua politica monetaria ultra accomodante, facendo sprofondare lo yen sul dollaro, mentre è andato consolidandosi il calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario.Sul fronte societario, focus su Telecom Italia nel giorno in cui ilche verrà presentato a metà febbraio. Si tratta del primo board dopo le dimissioni del CEO di Vivendi , primo azionista del gruppo tlc. Focus su Juventus, nel giorno della nomina del nuovo CdA e su Exor e Stellantis dopo l'uscita di scena di Andrea Agnelli dai rispettivi board.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. Lieve aumento dell', che sale a 1.916,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell'1,63%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,83%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,58%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.308 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,84%),(+4,29%),(+2,66%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Tra i(+6,52%),(+4,32%),(+3,23%) e(+3,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,13%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,05%.Tra ledi maggior peso:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,9%; preced. 5,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -3,2%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,5%; preced. 10,7%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,1%).