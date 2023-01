Vendite a Wall Street dopo dati macroeconomici deboli

Microsoft

(Teleborsa) - Dopo un avvio in positivo, sulla speranza che alcuni dati macroeconomici negativi possano suggerire alla Federal Reserve di moderare la sua aggressiva stretta monetaria,, in quanto le letture deboli di diversi indicatori mostrano che. I timori sono che i rialzi dei tassi di interesse stiano già agendo in modo evidente sulla crescita degli Stati Uniti.statunitensi sono scesi più delle attese nel mese di dicembre 2022, mentre la è risultata inferiore alle previsioni nello stesso mese. Sempre a fine 2022, le hanno mostrato il segno meno. Notizie positive dall'indice NAHB: la fiducia del settore immobiliare è migliorata per la prima volta dopo 12 cali consecutivi.Intanto, il presidente della Fed di St. Louis James Bullard ha sollecitato il Federal Open Market Committee della Federal Reserve aTra le notizie più importanti della giornata odierna c'è l'annuncio didi unaentro la fine del terzo trimestre fiscale del 2023. Il colosso statunitense sta intraprendendo queste azioni "in risposta alle condizioni macroeconomiche e al cambiamento delle priorità dei clienti" e prevede unnel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023.Sempre sul fronte corporate,(una delle più grandi compagnie aerea al mondo per passeggeri trasportati) ha registrato une comunicato una guidance positiva.(azienda statunitense attiva nel campo delle decorazioni per le feste) ha presentato , dopo che si è trovata in cresi a causa dell'impatto dell'inflazione sulle scelte dei consumatori.per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,22% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.950 punti. In discesa il(-0,89%); con analoga direzione, negativo l'(-1,11%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,97%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,56%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,28%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,28%.(+3,69%),(+2,39%),(+1,70%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,31%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,10%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,20%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,97%.