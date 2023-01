Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street dopo che i dati macro diffusi prima dell0'opening bell hanno alimentato le ipotesi che lecontinueranno a portare avanti una politica aggressiva sul rialzo dei tassi di interesse. Si tratta soprattutto del calo delle richieste di sussidio alla disoccupazione . Sempre in calo, ma in miglioramento l' indice manifatturiero Fed Philadelphia ed il mercato dell'edilizia con l' avvio di cantieri che ha registrato una contrazione minore delle aspettative.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,60%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,55%, scambiando a 3.907 punti. Leggermente negativo il(-0,49%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,54%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,77%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Tra i(+3,32%),(+1,46%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,31%.In apnea, che arretra del 5,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,60%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,35 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)14:30: PhillyFed (atteso -11 punti; preced. -13,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 205K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -593K barili; preced. 18,96 Mln barili).