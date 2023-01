Pagamenti digitali, sui POS di Banca Sella arriva Satispay

(Teleborsa) -amplia ulteriormente l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici nei negozi fisici grazie all', l'app che permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro tra amici. L'obiettivo è mettere a disposizione degli esercenti una nuova modalità a supporto del processo di digitalizzazione dei pagamenti e della propria attività quotidiana, consentendo ai clienti di includere un'app con oltre 3,2 milioni di utenti.La funzionalità viene resa disponibili sucon fotocamera integrata e display touch in grado di connettersi via wifi, alla rete 4G o tramite Bluetooth e di utilizzare anche altre app gestionali.L'integrazione di Satispay rientra nel nostro costante percorso per favorire la digitalizzazione dei pagamenti degli esercenti e offrire nuovi strumenti elettronici alle persone che per i loro acquisti, oltre le carte, utilizzano sempre di più applicazioni e servizi via smartphone", ha commentatodi Banca Sella.