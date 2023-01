TMP Group, in Borsa per potenziare tecnologia e operazioni di M&A

Banca Profilo

(Teleborsa) -, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico, ha annunciato la forchetta di prezzo per la sua quotazione su Euronext Growth Milan , il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Ilè tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione, per unapre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro.La società ha presentato in data 17 gennaio 2023 a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione. La fase diè prevista tra il 24 gennaio e il 30 gennaio.La società conta quattrooperative in Italia, a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma, a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Può contare su 34 risorse, età media 30 anni, e diversi top brand, nazionali ed internazionali, come clienti. TMP Group chiuderà l'esercizio 2022 connon inferiori a 6,5 milioni di euro e unnon inferiore a 2 milioni di euro.La quotazione è "uno step fondamentale per la nostra crescita e rispetto al quale attendevamo da tempo il momento più opportuno e strategico", dice l'"Siamo certi - aggiunge - che sia questo il percorso migliore per rafforzare la nostra competitività nel mercato, accrescere la nostra riconoscibilità e il nostro raggio d'azione oltre i confini nazionali: la quotazione all'EGM ci consentirà di accedere a risorse che ci permetteranno di potenziare ulteriormente la nostra, mettere a terra operazioni difunzionali al nostro sviluppo, proiettando sempre il nostro business verso confini globali".Nel processo di quotazione TMP Group, in qualità di, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY in qualità di Società di Revisione, da Studio Dott. Crociato Gaspare in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da Epyon Audit in qualità di Consulente per i dati extra-contabili, da T.W.I.N. come Consulente della Società in materia di Media Relation.