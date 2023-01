UE, record di banchieri che guadagnano più di 1 milione dopo Brexit

(Teleborsa) - Nel 2021 c'è stata undel numero didell'UE che hanno ricevuto una. Questa crescita è legata al buon andamento complessivo degli istituti, in particolare nel settore dell'investment banking, del trading e delle vendite, ma anche ai continui trasferimenti di personale dal Regno Unito all'UE e all'aumento generale delle retribuzioni.Nel 2021, secondo i dati dell'Autorità bancaria europea (EBA), il numero di persone ad alto reddito che hanno ricevuto una remunerazione superiore a 1 milione di euro è aumentato del 41,5%, passando. Si tratta delper l'UE27/SEE da quando l'EBA ha avviato la raccolta dei dati nel 2010.Ilper tutti i redditi più alti è aumentato dall'86,4% nel 2020 al 100,6% nel 2021. Poiché la remunerazione variabile è legata alla performance dell'ente, della linea di business e del personale, "la buona performance finanziaria degli enti ha spinto l'aumento di alcuni bonus", sottolinea l'EBA. Altri fattori rilevanti a sostegno di questa tendenza possono essere individuati nell'eliminazione delle restrizioni Covid-19 e nella prosecuzione delLaconta 589 banchieri che hanno guadagnato più di un milione di euro all'anno (30% del totale di tutti i paesi), seguita dalla(371, 19% del totale) e dall'(351, 18% del totale). Il banchiere meglio pagato dell'UE era in Spagna, con un guadagno compreso tra 14 e 15 milioni di euro, secondo l'EBA. "Un importo significativo della remunerazione variabile corrisponde a un'", ha affermato, senza identificare l'individuo.Dei, 481 sono nella fascia da 1 a 2 milioni, 64 da 2 a 3 milioni e 14 da 3 a 4 milioni, con 30 banchieri sopra questa cifra. Dei, 256 sono nella fascia da 1 a 2 milioni, 72 da 2 a 3 milioni e 29 da 3 a 4 milioni, con 14 banchieri sopra questa cifra. Degli, 277 sono nella fascia da 1 a 2 milioni, 43 da 2 a 3 milioni e 17 da 3 a 4 milioni, con 14 banchieri sopra questa cifra.Complessivamente ilin termini di numero di banchieri deriva da Italia, Francia e Spagna, il che è correlato all'aumento del RoE in questi Stati membri. In, la crescita dei redditi elevati da 187 nel 2020 a 351 nel 2021rappresenta il 29% dell'aumento totale in tutti gli Stati membri.Dei 1.957 banchieri che hanno guadagnato più di un milione di euro, 12 avevano mansioni riguardanti la vigilanza, 599 erano nel, 749 erano nell', 187 nel Retail banking, 122 nell', 152 in mansioni corporate, 42 in mansioni di controllo indipendenti e 94 in altre aree.