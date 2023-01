Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al ribasso la borsa di Wall Street dopo che i dati macro diffusi prima dell'opening bell hanno alimentato le ipotesi che le banche centrali continueranno a portare avanti una politica aggressiva sul rialzo dei tassi di interesse. Si tratta soprattutto del calo delle richieste di sussidio alla disoccupazione. Sempre in calo, ma in miglioramento l'indice manifatturiero Fed Philadelphia ed il mercato dell'edilizia con l'avvio di cantieri che ha registrato una contrazione minore delle aspettative.Tra gli indici statunitensi, ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.902 punti. Negativo il(-0,92%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,61%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Al top tra i(+1,17%),(+0,72%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Calo deciso per, che segna un -2,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,17%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,08%),(+1,96%),(+1,88%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,88%.Seduta negativa per, che scende del 4,73%.Sensibili perdite per, in calo del 3,91%.In apnea, che arretra del 3,84%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,35 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)14:30: PhillyFed (atteso -11 punti; preced. -13,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 205K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -593K barili; preced. 18,96 Mln barili).