In rialzo la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico, sono diminuite le vendite al dettaglio in Regno Unito a dicembre 2022, mentre nello stesso mese si sono moderati i prezzi alla produzione in Germania.In(multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT) ha registrato unasotto le attese con "ampi venti contrari macro".(multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione) ha raggiunto un accordo per vendere la divisione Power Conversion ad AcBel Polytech per 505 milioni di dollari.ha segnalato in crescita a 388 milioni nel 2022 (+3,3%), mentreha comunicato di aver chiuso il 2022 in, pur proponendo un dividendo all'assemblea.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.930,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,52%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +177 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,83%.avanza dello 0,47%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,74%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,75%.Sale il(+0,9%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,27%).di Milano, troviamo(+6,59%),(+2,62%),(+2,13%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,33%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,88%),(+2,93%),(+2,57%) e(+2,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,71%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.