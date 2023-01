Nordstrom penalizzata da taglio guidance

Nordstrom

retailer del lusso statunitense

S&P-500

(Teleborsa) - Andamento debole perche scambia in ribasso dello 0,40%.A pesare sulle azioni contribuisce il taglio della guidance , deciso dall'operatore di grandi magazzini di Seattle, per l'esercizio 2022, sulla scia della contrazione delle vendite nel cruciale periodo delle festività natalizie.Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,95 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,82.