SLB, trimestrale oltre le attese. Vede ciclo crescita pluriennale per settore

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha registrato undi 7,9 miliardi di dollari neldel 2022, in aumento del 5% in sequenza e del 27% su base annua. L'è stato di 1,1 miliardi di dollari e l'utile per azione (EPS) di 0,74 dollari, in crescita del 17% in sequenza e del 76% su base annua. L'è stato di 0,71 dollari, superiore agli 0,68 dollari attesi dal mercato."Abbiamo ottenuto ottimi risultati nel quarto trimestre e concluso un anno straordinario per SLB con un grande successo - ha commentato il CEO Olivier Le Peuch - I ricavi sono cresciuti, con solide vendite di fine anno nel digitale e un'attività di servizi particolarmente forte offshore e in Medio Oriente, dove abbiamo assistito a una significativa mobilitazione di progetti di espansione della capacità".Il fatturato dell'è stato di 28,1 miliardi di dollari, in aumento del 23%, mentre l'utile netto è stato di 3,4 miliardi di dollari, in incremento dell'83%."Guardando avanti, riteniamo che il contesto macro e i fondamentali del mercato che sono alla base di unper l'energia rimangano molto interessanti nel settore del petrolio e del gas e delle risorse energetiche a basse emissioni di carbonio", ha aggiunto il CEO.