Benzinai, sciopero avanti nonostante appello Urso

(Teleborsa) -proclamato per le giornate dia dispetto dell'dal ministro delle Imprese e del Made in Italy. Partecipando alla trasmissione "Il Caffè della domenica", il Ministro ha detto di aver fatto "un appello alle associazioni di categoria perchè".Urso ha ricordato anche di aver "insediato undue volte e che si riunirà in maniera permanente e continuativa, fino a quando non faremo quel riordino che i benzinai reclamano da anni".sono l'ennesima", replicano i sindacati dei benziniai Faib, Fegica e Figisc/Anisa in una nota congiunta, con la quale confermano la serrata di due giorni. Le parole del Ministro - prosegue la nota - "di concludere positivamente la vertenza.e dia un segnale"."Le organizzazioni di categoria hanno sempre sostenuto la necessità di un confronto aperto fino all'ultimo minuto utile prima dello sciopero che era e rimane confermato", affermano le associazioni, aggiungendo "il Governo continua a chiedere trasparenza e noi l'abbiamo offerta in tutti i modi.a carico dei gestori: questo no"."Al ministrosenza scaricare la responsabilità delle sue esclusive scelte sulla pelle dei benzinai", concludono i sindacati dei gestori di impianti di carburante.. "Lo sciopero dei benzinai va revocato senza se e senza ma, perché sonoche hanno portato i gestori a indire la protesta", afferma, che condivide in pieno le affermazioni di Urso. “Alla luce delle ultime decisioni del Governo non esiste più alcun motivo per scioperare – spiega il presidente Furio Truzzi – Il decreto trasparenza è stato modificato così come richiesto dai benzinai, con l’eliminazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio giornaliero e la riduzione delle sanzioni per i distributori disonesti". “Per tale motivo se lo sciopero dovesse essere confermato - conclude iò presidente di Assoutenti - siamo pronti adsu tutto il territorio da parte dei consumatori,".ha già pensato di presentare unper l'ipotesi di. "Sospendere in modo totale il servizio per 48 ore, sulla rete urbana e sulle autostrade, sia per la modalità servito che per il self service, rappresenta un atto abnorme che creerà enormi e ingiustificati danni ai cittadini - spiega il Codacons - Uno sciopero che appare ancor più immotivato e sbagliato se si considera che il Governo, su richiesta degli stessi benzinai, ha annacquato il decreto trasparenza, eliminando l'obbligo di indicazione giornaliera dei prezzi medi e riducendo drasticamente le sanzioni per i distributori scorretti".