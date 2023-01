Great Resignation, rassegnate oltre 1,6 milioni di dimissioni (+22%)

(Teleborsa) -, il fenomeno delle dimissioni volontarie dal lavoro nato negli Stati Uniti,, dobodi lavoro,, cioè non supportati da pensione o da altra offerta di lavoro. Con la pandemia il fenomeno di è accentuato anche nel nostro Paese e prosegue con numeri sempre più grandi anche in un anno di ripresa dell'attività.Secondo i dati trimestrali sulle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, sono statedel 2022, con unarispetto allo stesso periodo del 2021, quando ne erano state registrate più di 1,3 milioni.di cessazione dei rapporti di lavoro lesono al secondo posto dopo la, ma c'è anche un aumento deidopo la fine del blocco sperimentato durante la pandemia:nei primi nove mesi per decisione del datore di lavoro,rispetto ai 379mila dello stesso periodo del 2021 quando era ancora in vigore il blocco., le dimissioni sono state(+35mila) rispetto al terzo trimestre 2021. I, con una crescita(+17 mila) rispetto al pari periodo del 2021.Il fenomeno delle dimissioni cresce e riguarda sia gli uomini sia le donne, ma per queste ultime diventa prevalente.volontarie potrebbe esser stato certamente il, che ha creato maggiore mobilità e opportunità per chi vuole cambiare lavoro, ma anchea favore della famiglia ed un clima di generale malessere sul posto do llavoro.