Spotify taglia il 6% della forza lavoro e cambia i vertici

Spotify

(Teleborsa) -, colosso dello streaming di musica e podcast, ha annunciato una. Al termine del terzo triestre del 2022, la società svedese aveva circa 9.800 dipendenti. Spotify stima di sostenere oneri legati ai licenziamenti per circa 35-45 milioni di euro."Come molti altri leader, speravo di sostenere i forti venti favorevoli della pandemia e credevo che il nostro ampio business globale e il minor rischio per l'impatto di un rallentamento degli ads ci avrebbero isolati - ha detto il- Col senno di poi, ero. E per questo motivo, oggi, stiamo riducendo la nostra base di dipendenti. Mi assumo la piena responsabilità per le mosse che ci hanno portato qui oggi"."Sebbene negli ultimi anni abbiamo fatto grandi progressi nel migliorare la velocità,- ha continuato - Passiamo ancora troppo tempo a sincronizzarci su strategie leggermente diverse, il che ci rallenta. E in un contesto economico difficile, l'efficienza assume un'importanza maggiore".La società ha anche annunciato che, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione,, Chief Content & Advertising Business Officer, lascerà la società. La manager assumerà il ruolo di consulente senior per contribuire a facilitare la transizione., attualmente Chief Freemium Business Officer, e, attualmente Chief Research & Development Officer, assumeranno ciascuno ulteriori responsabilità e saranno nominati copresidenti."Personalmente, questi cambiamenti mi permetteranno di tornare alla parte in cui svolgo il mio lavoro migliore, passandodi Spotify", ha sottolineato Ek.