Lockheed Martin, trimestrale sopra le attese ma outlook deludente

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo, ha registrato undi 19 miliardi di dollari nel2022, rispetto ai 17,7 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2021. L'utile netto è stato di 1,9 miliardi di dollari, o 7,40 dollari per azione, rispetto a 2 dollari miliardi, o 7,47 per azione, nel quarto trimestre del 2021. L'utile per azione rettificato è stato di 7,79 dollari. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 7,41 dollari per azione su entrate di 18,26 miliardi di dollari.Le vendite nettesono state di 66 miliardi di dollari, rispetto ai 67 miliardi di dollari del 2021. Gli utili netti nel 2022 sono stati di 5,7 miliardi di dollari, o 21,66 dollari per azione, rispetto ai 6,3 miliardi di dollari, o 22,76 dollari per azione, nel 2021."Laha dimostrato l'affidabilità e la resilienza dell'azienda nel far fronte agli impegni in ambienti difficili, guidando al contempo i progressi critici della sicurezza del settore per la nostra nazione e i nostri alleati", ha dichiarato l'amministratore delegato James Taiclet.Lockheed prevede entratecomprese tra 65 miliardi e 66 miliardi di dollari, rispetto alle stime di mercato di 65,74 miliardi. Il profitto è attesa tra 26,60 e 26,90 dollari per azione, mentre gli analisti attendevano indicazioni per 26,96 dollari.