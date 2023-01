Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Swatch Group

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nessun movimento particolare nemmeno dopo la pubblicazione deglida parte di S&P Global. Secondo le indicazioni della ricerca,, accennando un ritorno alla crescita dopo sei mesi consecutivi di declino. Inoltre, la fiducia è balzata in alto indicando un forte miglioramento delle prospettive di attività nei prossimi dodici mesi, mentre gli ordini mostrano un tasso di contrazione ridotto.Sul fronte degli(società svizzera attiva nel campo dell'orologeria) punta a un anno record nel 2023 grazie alla ripresa della Cina,(multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione) ha acquistato uno stabilimento all'avanguardia negli Stati Uniti), la Qatar Investment Authority ha aumentato la sua partecipazione nela poco meno del 7%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.936 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,49%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +181 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 3,95%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sottotonoche mostra una limatura dello 0,43%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.808 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 28.012 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,87%),(+0,78%),(+0,75%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,96%),(+2,92%),(+1,79%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,35%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,17%.