CDP, il CdA approva nuove operazioni per 315 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(CDP) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvatoa favore di imprese, territori e progetti dedicati alla Cooperazione internazionale per un valore complessivo di circaIl Consiglio ha deliberato nuove iniziative che comprendono, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei piani di crescita delle imprese, in particolar modo delle. Fra i destinatari delle operazioni approvate in CdA ci sono, infatti, soprattutto aziende di piccole e medie dimensioni che puntano a intraprendere nuovi programmi di investimento.Altre iniziative sono state definite nell’ambito dellae riguardano fondi destinati a promuovere progetti di gestione integrata e protezione delle risorse idriche, gestione delle infrastrutture igienico-sanitarie, approvvigionamento di acqua potabile, gestione e sviluppo urbano verde e sostenibile. Con queste operazioni prosegue quindi anche nel 2023 l’impegno di CDP a favore della crescita dei Paesi emergenti, con particolare focus sugli obiettivi dell’dell’ONU per loNel Consiglio di Amministrazione è stata illustrata la relazione dellasulla gestione 2021 di Cassa Depositi e Prestiti SPA, approvata nel dicembre 2022 dalla sezione di controllo sugli Enti. La relazione si è soffermata sull’approvazione deldi CDP che contiene misure a sostegno della crescita sostenibile dell’economia nazionale, evidenziando le diverse azioni attuate a favore delle pubbliche amministrazioni e dei territori per la realizzazione degli investimenti collegati in particolare al