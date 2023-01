In ribasso Wall Street con Microsoft che zavorra settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.991 punti. In ribasso il(-1,09%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,72%). L', con le guidance sul trimestre e anno in corso suggeriscono uno scenario ancora difficile. Sullo sfondo, dopo la notizia che la Germania invierà carri armati Leopard 2 all'Ucraina e ne approverà la riesportazione dai paesi partner.Sul, la domanda settimanale di mutui è aumentata di nuovo, con i tassi di interesse sui mutui che sono scesi per la terza settimana consecutiva, mentre sono aumentate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana.In ribasso, dopo aver comunicato che le sue entrate sono cresciute al ritmo più lento in sei anni nell'ultimo trimestre del 2022. Gli utili rettificati sono risultati leggermente superiori alle aspettative, ma hanno incluso un addebito di ristrutturazione di 1,2 miliardi di dollari relativo ai 10.000 tagli di posti di lavoro annunciati la scorsa settimana Sempre sul, gli investitori attendono anche la trimestrale di, che. La società ha perso circa la metà del suo valore dalla sua ultima trimestrale, con il CEO Elon Musk che ha ripetutamente venduto azioni per finanziare il suo acquisto di Twitter. Tra l'altro, Musk ha testimoniato martedì in un processo in cui è stato accusato di aver deliberatamente fuorviato gli investitori con un tweet su una possibile acquisizione nel 2018.Tra i(+0,75%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,23%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,98%),(+1,86%),(+1,84%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,93%. Tonfo di, che mostra una caduta del 6,12%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,78%. Scende, con un ribasso del 4,95%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 971K barili; preced. 8,41 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 3,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 190K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,6%; preced. -2,1%).