Lottomatica: ricavi 2022 in aumento, ufficializza possibilità ritorno in Borsa

(Teleborsa) - Lottomatica chiude il 2022 con un aumento significativo in termini di ricavi e margine operativo rispetto al 2021. Nei conti preliminari, i definitivi saranno pubblicati a marzo, il gruppo rileva scommesse a quota 22,8 miliardi di euro, ricavi pari 1,4 miliardi ed un margine operativo lordo che si attesta tra i 458 e i 462 milioni di euro.Il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, fa sapere che sta valutando la possibilità di un ritorno in Borsa, confermando di fatto le anticipazioni stampa circolate nelle scorse settimane.Insieme al suo azionista di controllo, il, Lottomatica sta "attualmente contemplando potenziali alternative strategiche per supportare la crescita, fra cui le transazioni sui mercati di capitali, compresa una possibile quotazione delle azioni sui mercati regolamentati" si legge nella relazione dei conti preliminari.