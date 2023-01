Piazza Affari termina sulla parità, bene Iveco e Leonardo

Iveco

(Teleborsa) -, che recuperano sul finale dopo i ribassi registrati in concomitanza con l'apertura di Wall Street. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso.Giornata, con l'unico dato degno di nota rappresentato dall'indice IFO, il quale ha indicato che la fiducia delle imprese tedesche è aumentata a gennaio. Per quanto riguarda la politica monetaria della BCE, Joachim Nagel (presidente della Bundesbank) ha detto chee che non sarebbe sorpreso "se dovessimo continuare ad alzare i tassi anche dopo le due fasi annunciate".per, dopo un accordo quadro con l'azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre De Lijn (controllata dal governo) per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani completamente elettrici E-WAY e ulteriori lotti fino a un totale di 500 mezzi. Secondo, il valore del contratto può essere fra 250-300 milioni di euro, mentre Bestinver stima un valore fra i 200 e i 250 milioni.anche, in una a causa delle tensioni geopolitiche in Ucraina e agli annunci di ulteriori forniture di armi a Kiev da parte dei governi occidentali. Nel caso odierno, pesano anche indiscrezioni su una possibile commessa legata al jet da combattimento "Eurofighter", nonostante ladia "Buy" da "Neutral" con target price a 2 euro da 1,1, e sotto la parità, dopo cheha alzato a "Buy" da "Hold" il giudizio, portando il prezzo obiettivo a 29,2 euro da 26,2 euro.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. Lieve calo dell', che scende a 1.933,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,20%.In salita lo, che arriva a quota +184 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento delpari al 3,96%.è stabile, riportando un moderato -0,08%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,09%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.875 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 28.061 punti. Leggermente negativo il(-0,24%); come pure, in rosso il(-0,89%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,53 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,66 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,44 miliardi.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,13%. Buona performance per, che cresce del 2,56%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,80%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,74%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,89%. Calo deciso per, che segna un -1,79%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.di Milano,(+3,07%),(+1,67%),(+1,54%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,20%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,49%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,44%.