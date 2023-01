Inflazione, non solo energia: in un anno la pizza costa il 30% in più

(Teleborsa) - Il costo dellaè aumentato di quasi il 30% a dicembre rispetto a un anno fa. È quanto è emerso dalle rilevazioni di Bloomberg che ha messo a punto il. L’indice è stato elaborato da dati Istat e del ministero dell’Economia, prendendo in considerazione i prezzi degli: farina, pomodori, mozzarella e olio d'oliva. Inoltre è stato ipotizzato anche il consumo di elettricità necessario per cucinare una pizza con un forno elettrico domestico.Nello specifico, Il costo della pizzaè aumentato molto più rapidamente di quello della versione già pronta. In questo caso l’aumento è solo del 9,9%. A parte l'energia, l'aumento più consistente dei costi nell'indice è stato registrato per la- quasi il 27% in più nello stesso periodo - e per la, che è aumentata di poco meno del 22%.La conferma arriva anche da dati di BMTI suirilevati dallee dalle. Se rispetto a dicembre 2022 i prezzi iniziano a scendere, il grano tenero panificabile è aumentato del 4% rispetto a gennaio 2022 e la farina di grano tenero (tipo 00) nello stesso periodo è salita del 18,8%.