Maticmind, nuova tecnologia di gestione infrastruttura telefonica e di collaboration tutta in cloud per ArlatiGhislandi

(Teleborsa) -, system integrator italiano leader nel settore ICT, ha stretto una nuova collaborazione con, storica boutique milanese del diritto del lavoro e della gestione delle risorse umane, punto di riferimento in Italia per operazioni di ristrutturazione aziendale, downsizing, merger & acquisition. ArlatiGhislandi punta da sempre sullaper offrire i migliori servizi a collaboratori e clienti. Per questo si è rivolta a Maticmind, affidandole la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di telefonia e collaboration.Maticmind ha messo a disposizione la piattaforma, direttamente in cloud, riuscendo così a centralizzare ed ottimizzare i principali servizi di collaborazione come telefonia, messaggistica, video collaboration e condivisione contenuti: un indiscusso vantaggio nell’organizzazione di videoconference, webinar e chat aziendali. Laa Cisco Webex Calling ha permesso di avere a disposizione, in tempi rapidi, non solo una soluzione che azzerasse gli investimenti sull’infrastruttura, ma anche un efficiente ambiente di collaborazione che può essere facilmente integrato nei processi aziendali.Il vantaggio di aver migrato tutto in cloud consente ad ArlatiGhislandi di eliminare ognifisicamente presente presso gli uffici, oltre che facilitare ed efficientare la gestione dell’unico applicativo attraverso un’interfaccia web. Ilha, altresì, permesso di agevolare il lavoro in team e sviluppare l’attività di formazione interna ed esterna di, dipartimento strategico di ArlatiGhislandi dedicato allo studio e alla ricerca nel diritto del lavoro e fiscale, organizzando oltre 4 webinar al mese e più di 50 eventi formativi all’anno attraverso una gestione funzionale ed innovativa tesa alla condivisione di valore e professionalità.Un passo di avvicinamento verso l’obiettivo dichiarato di Maticmind, quello di migliorare ulteriormente icon l’aiuto di tutte le feature disponibili sul mercato o sviluppati ad hoc per integrare al meglio gli applicativi aziendali e gli strumenti Cisco Webex.“Lo Studio aveva l’esigenza di semplificare la gestione dell’infrastruttura telefonica e di collaborazione, affidandosi completamente a una tecnologia cloud-based, flessibile, che potesse offrire elementi distintivi sempre nuovi per stare al passo con le necessità dei propri collaboratori e clienti. Con queste premesse è stato del tutto naturale proporre una soluzione di telefonia in cloud altamente tecnologica e innovativa” ha dichiarato, Marketing & Business Development Director di Maticmind.“In ArlatiGhislandi è forte il concetto di estrema corrispondenza tra risorse umane ed innovazione grazie ad una vera e propria passione per il cambiamento e per la tecnologia. Da sempre scegliamo soluzioni informatiche innovative che assicurino i più alti standard di sicurezza e di affidabilità delle nostre comunicazioni. Il nostro è un progetto digitale in continua evoluzione: la prossima sfida a cui stiamo già lavorando sarà quella di sviluppare la messaggistica webex per relazionarsi con clienti e partner sino all’utilizzo condiviso e integrato anche con altri sistemi allo scopo di rendere i servizi di consulenza ed assistenza nella gestione dell’helpdesk e del trouble ticketing” ha dichiarato, Founding Partner e Managing Director di ArlatiGhislandi.