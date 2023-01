Moderati guadagni per la Borsa di Milano. Europa più incerta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a metà giornata, facendo, che perdono qualche posizione. L'incertezza prende il sopravvento a fine ottava anchee dell'ormai scontato aumento die tassi di interesse di 50 punti. E di 50 punti è aumentato anche il rendimento dei BOT semestrali collocati stamattina del Tesoro.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. L'è sostanzialmente stabile su 1.931,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 81,91 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +188 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,09%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,16%, poco mosso, che mostra un +0,01%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 28.463 punti.Senza direzione il(-0,14%); leggermente negativo il(-0,57%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,45%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,30%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,25%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,79%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,56%),(+3,75%),(+2,19%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,86%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,50%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,45%.