Nice Footwear, ricavi in aumento a 23,8 milioni

Nice Footwear

(Teleborsa) - La Relazione Semestrale Consolidata al 31 ottobre 2022 di, azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, con brand propri (Kronos) in licenza (Ellesse, Avirex,) e distribuzione (G-Star RAW e Lyle & Scott), evidenzia(valore della produzione) che si attestano a euro 23,8 milioni in aumento del 60,57% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. L’incremento in valore assoluto è pari a euro 8,9 milioni.L’ Ebitda (Margine Operativo Lordo) è pari al 15,36% sul fatturato rispetto al 7,43% del 31.10.2021 e in valore assoluto è pari a euro 3,6 milioni in aumento di Euro 2,5 milioni rispetto al primo semestre 2021.L’si attesta a 2,7 milioni di Euro, mentre l’è pari a 2,8 milioni di Euro.Laè di Euro 9.595.892.La società precisa che nella relazione semestrale consolidata al 31.10.2022 è stata consolidata per la prima volta la società Emmegi, che è parte del Gruppo da gennaio 2022.