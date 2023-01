Casta Diva, ricavi 2022 balzano a 82 milioni di euro: in anticipo sul piano

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso ilconpari a 82 milioni di euro, in crescita del 175% rispetto ai 29,7 milioni di euro del 2021 (e in crescita dell'11% rispetto al dato previsionale di 74 milioni comunicato il 9 novembre nell'aggiornamento del piano industriale).L'incremento è stato realizzato in parte grazie a un'importante, che ha registrato il +40% rispetto all'esercizio precedente, e in parte ancora più cospicua grazie alledella partecipazione del 90% del capitale sociale di Genius Progetti e del marchio We Are Live, avvenute nel corso dell'esercizio 2022."Ancora una volta Casta Diva supera le proprie previsioni e raggiunge con due anni di anticipo il risultato previsto dal piano industriale aggiornato in novembre - afferma l'- Ognuna delle cinque società operative del gruppo ha fatto la sua parte e, lasciandosi alle spalle il periodo buio della pandemia e anzi facendone uscire CDG fortemente rafforzata rispetto al 2019"."Il risultato raggiunto, 82 milioni di euro di ricavi consolidati, potrebbe far raggiungere al nostro gruppo una posizione di leadership in Italia, confermandoci nella convinzione che siadelle migliori agenzie di eventi, soprattutto quelle con caratteristiche ben riconoscibili e possibilmente diverse e complementari rispetto alle nostre, come nel caso di Genius Progetti e We Are Live".