Consip, Corte conti: nel 2021 utile a 3,2 milioni di euro (-29,7%)

(Teleborsa) - Il sempre maggiore ricorso aglicome, nell’ambito del mercato virtuale in cui si incontrano la domanda e l’offerta di, ha spostato il ruolo di Consip da soggetto gestore a soggetto regolatore delle gare.È quanto osserva lanella relazione sulla gestione 2021 di Consip spa, approvata dalla Sezione controllo enti con Delibera n. 1/2023, nella quale laevidenzia, per il 2021, una crescita rispettiva del 38 e del 20% nell’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro e delle convenzioni; con il MePa che, tra gli strumenti di negoziazione, mostra un rialzo del 16% e compensa il calo del 18% registrato per lo Sdapa.Tale andamento - prosegue la Corte - con la tendenza in(+57%) dell’erogato dallein ASP, fa registrare, da un lato, un valore complessivo delle spese erogate attraverso tutti gli strumenti, superiore ai 17 miliardi di euro (+13% sul 2020) e, dall’altro, un risparmio potenziale 2021 pari a 2.497 milioni di euro (+7%). Un dato, quest’ultimo, puramente- rimarcano i magistrati contabili - che rende opportuno il monitoraggio sugli effettivi acquisti di beni e servizi realizzati con gli strumenti Consip, poiché non corrispondente a risparmi accertati a consuntivo sui capitoli di bilancio delle singole amministrazioni.Sul versante della, Consip registra un utile 2021 di 3.226.328 euro, in calo del 29,70% sui 4.589.253 del 2020, per via del peggioramento del saldo della gestione operativa, con una discesa deiinferiore a quella dei costi. Sale a 17,97 milioni di euro il flusso finanziario della gestione reddituale che, nel 2020, segnava quota 11,37 milioni. Al netto delle attività die di, entrambe di segno negativo, le disponibilità liquide 2021 ammontano a 39,83 milioni, in crescita di 11,68 sul 2020.Sul fronte, infine, delle dimensioni del, la complessa legislazione sui contratti pubblici - ribadisce la Corte - facilita il ricorso alle azioni giudiziarie, incide sull’efficienza dell’azione amministrativa - con risorse dedicate agli aspetti giuridici piuttosto che a quelli gestionali - e porta elementi di incertezza sul mercato di lavori, servizi e forniture, impedendo la stipula dei contratti riferiti alle gare oggetto di accertamenti giudiziari e incidendo sia sui ricavi delle aziende che sull’azione delle amministrazioni interessate.