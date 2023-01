Gas, scorte Ue sopra il 73%: Italia al 73,6%

(Teleborsa) - In base ai dati diffusi da(GIE), l'organizzazione europea che raggruppa i gestori delle infrastrutture per il gas, le scorte dinell'Ue sono scese al 73,72% a quota 825,97 TWh, oltre 86 TWh in meno rispetto allo scorso 17 gennaio quando le scorte erano pari all'81,49%.Il paesi con più gas naturale in deposito è(198,19 Twh, pari all'80,39% della propria capacità di), seguita dall'(140,4 TWh e i depositi pieni al 73,6%) e dalla(89,25 TWh, pari al 66,81% della capacità di stoccaggio).