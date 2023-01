Il Fondo sovrano norvegese ha perso il 14,1% nel 2022

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.100 miliardi di euro), ha, pari a -1.637 miliardi di corone norvegesi (circa -150 miliardi di euro).Ildegli investimenti azionari del fondo è stato del -15,3%, il rendimento degli investimenti a reddito fisso è stato del -12,1%, mentre gli investimenti in immobili non quotati hanno reso lo 0,1%. Il rendimento delle infrastrutture di energia rinnovabile non quotate è stato del 5,1%."Il mercato è stato influenzato dalla guerra in Europa, dall'elevata inflazione e dall'aumento dei tassi di interesse. Ciò ha avuto unallo stesso tempo,. Tutti i settori del mercato azionario hanno registrato rendimenti negativi, ad eccezione dell'energia", afferma Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.La corona norvegese si è deprezzata rispetto a molte delle principali valute durante l'anno e ihanno contribuito a un aumento del valore del fondo di 642 miliardi di corone. L'afflusso nel fondo è stato di 1.085 miliardi di corone.Il fondo aveva undi 12.429 miliardi di corone al 31 dicembre 2022. Il 69,8% del fondo era investito in azioni, il 27,5% in reddito fisso, il 2,7% in immobili non quotati e lo 0,1% in infrastrutture di energia rinnovabile non quotate.