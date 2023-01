UBS, utile 2022 sopra le attese con afflusso di nuovi asset

UBS

(Teleborsa) -ha ottenuto nel 2022 un rendimento del capitale CET1 del 17% e un rapporto cost/income del 72,1%. Isono diminuiti del 2% su base annua a 34,7 miliardi di dollari, con spese operative in calo del 4%, mentre l'attribuibile agli azionisti è stato di 7.630 milioni di dollari (+2% su base annua), con undi 2,25 dollari. Il risultato è stato superiore ai 7,3 miliardi di dollario attesi dagli analisti, secondo un consensus compilato dal colosso bancario svizzero."Abbiamo ottenuto buoni risultati per l'intero anno e solidi risultati per il quarto trimestre in un difficile contesto macroeconomico e geopolitico - ha commentato il- La nostra performance dimostra che la nostra strategia è quella giusta. I clienti si sono rivolti a noi per ottenere consulenza e stabilità, con 60 miliardi di dollari diper l'intero anno e 23 miliardi di dollari nel quarto trimestre".Per l'esercizio 2022, UBS intende proporre undi 0,55 dollari per azione. La banca ha riacquistato 5,6 miliardi di dollari di azioni nel 2022 e prevede di riacquistare più di 5 miliardi di dollari di azioni nel 2023.- ha detto Hamers - Sebbene le prospettive macroeconomiche rimangano incerte, la nostra resilienza operativa, solidità patrimoniale e generazione di capitale ci mettono in un'ottima posizione per servire i nostri clienti, finanziare la crescita e fornire forti rendimenti di capitale agli azionisti".