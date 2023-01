UniCredit in rally dopo i conti e l'aumento del payout

UniCredit

(Teleborsa) - Dopo un avvio in cui il titolo non riusciva a fare prezzo,ha, con gli investitori che hanno apprezzato i risultati del 2022 e le indicazioni del CEO Andrea Orcel per la generosa distribuzione agli azionisti.Dopo aver chiuso l'esercizio con il migliori risultato di oltre un decennio, la banca ha comunicato che intende. Si tratta di una crescita di 1,5 miliardi (+40%) rispetto all'anno precedente, con una proposta di dividendo in contanti di 1,91 miliardi e di riacquisto di azioni proprie per 3,34 miliardi.Sempre sul fronte della distribuzione degli utili, l'istituto vedeOttima la performance di, che si attesta a 17,18 euro, con%, risultando di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 17,43 e successiva a 17,92. Supporto a 16,94.