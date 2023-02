Borsa Tokyo cauta in un'Asia positiva

Tokyo

(Teleborsa) - Stabile la borsa dimentre si muovono al rialzo le altre principali piazze asiatiche, nel giorno in cui la Fed di Jerome Powell farà il grande annuncio sui tassi USA e da cui ci si attende un rallentamento della stretta monetaria.L'indice giapponese Nikkei sale appena dello 0,01%) mentre, al contrario,continua la giornata in aumento dell'1,01%.In denaro(+0,78%); sulla stessa linea, in rialzo(+0,78%).Sale(+0,93%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,31%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,22%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,48%, mentre il rendimento deltratta 2,93%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,9 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49 punti)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti).