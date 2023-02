Fed, BCE e BoE: ecco cosa aspettarsi da questa nuova tornata

(Teleborsa) -con i meeting della Fed (questa sera) e della BCE (domani). I tassi di interesse, non c'è dubbio, sono destinati ancora a salire per combattere un'inflazione alta e persistente, scaturita dall'aumento dei prezzi dell'energia ed autoalimentatasi poi con i riflessi sul lavoro e sui beni alimentari. Ma cosa ci si attende dalle due principali banche centrali d'Occidente?Laamericana, partita per prima,e rallentare il ritmo di aumento dei tassi d'interesse, che in precedenza ha portato avanti ad un passo di 75 punti a volta.A questo proposito gli analisti di Le Francaise AM si attendono che il, portandoli a un range di 4,50%-4,75%, e che il presidentel'impegno a ripristinare la sonostante la decelerazione del ritmo di aumento dei tassi e l'impegno ae cioè finché l'inflazione non sarà tornata all'obiettivo del 2%., la probabilità che la Fed aumenti ancora i tassi di, ma gli analisti ritengono che Powell potrebbe anche tenere aperta la porta a una sospensione dei rialzi dei tassi nella riunione di marzo, a condizione che vengano valutate le prospettive sia dell'inflazione che dell'attività economica reale.In ogni caso ilsarà raggiunto in un intervallo dientro la fine del 2023, secondo l'ultima previsione media dei policymaker.Anche il meeting della BCE potrebbe destare poche sorprese, perchéper riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo del 2%.L'Istituto do Francoforte è partito con un certo ritardo rispetto alla controparte americana e deve quindi recuperare il terreno perduto.fra chi avrebbe voluto mantenere la marcia più alta e continuare ad alzare i tassi di 75 punti a volta e chi propende per una decelerazione e sostiene un aumento di 50 punti.Molto probabilmente, dando una chiara indicazione che si continuerà su questa strada per buona parte del 2023. Nei suoi recenti commenti da Davos, la presidente della Bceha ribadito il messaggio della conferenza stampa di dicembre, confermando che L'inflazione infatti è scesa nuovamente sotto il 10% , ma con un tasso del 9,2% non consente ancora di dormire sonni tranquilli, mentre il PIL del 4° trimestre è risultato anche migliore delle aspettative con una crescita dello 0,1% su trimestre e dell'1,9% su base annua. Dati che consentono di respirare, ma non di adagiarsi.Al contrario della Fed,precisa su quello che potrebbe essere ile, ma si è sempre parlato di unda garantire un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2%". C'è quindi ancora incertezza su quello che potrebbe essere il livello massimo.Quanto allala moderazione dell'inon consente ancora ai banchieri di dormire sonni tranquilli. La crescita dei prezzi è scesa marginalmente, attestandosima questi dati non cambieranno la politica di rialzo dei, che conosceranno una febbraio. Un'altra decisione che probabilmente non sarà unanime e che vedrà alcuni membri votare per una pausa.