T-Mobile, trimestrale in chiaroscuro. Crescono abbonati

T-Mobile

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie telefoniche statunitensi, ha registratoin calo del 2,5% a 20,27 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022 e in calo dello 0,7% a 79,57 nell'intero anno. L'è aumentato del 250% su base annua a 1,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre ed è diminuito del 14% su base annua a 2,6 miliardi di dollari nel 2022 (che ha incluso costi relativi alla fusione di 3,7 miliardi di dollari e perdite associate alla vendita anticipata dell'attività di rete fissa per 815 milioni di dollari).L'è aumentato anno su anno a 1,18 dollari per azione nel quarto trimestre del 2022 ed è diminuito anno su anno a 2,06 dollari per azione nel 2022. Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,10 dollari su ricavi per 20,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre.T-Mobile ha927.000 abbonati telefonici postpagati nel quarto trimestre, il dato più alto tra le aziende del settore. Tuttavia, ilè stato il più alto rispetto ai concorrenti, allo 0,92%.T-Mobiletra 5 milioni e 5,5 milioni di abbonati netti che pagano le fatture mensili nel 2023, rispetto ai 6,4 milioni di aggiunte segnalate nel 2022.