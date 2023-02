UniCredit, S&P: risultati indicano benefici tassi ed efficacia contenimento costi

UniCredit

(Teleborsa) - S&P Global Ratings afferma che i risultati 2022 didimostrano che "la sua redditività continuerà a beneficiare fortemente dell'di interesse e dalle iniziative di".Sottolineando che UniCredit ha riportato un utile netto nel 2022 superiore alle attese, principalmente grazie alla forte crescita del margine di interesse e alle minori perdite su crediti, la società di rating evidenzia che maggiori profitti non hanno comportato un cambiamento significativo nelle aspettative sul, poiché una distribuzione di capitale superiore alle attese di circa 5,25 miliardi di euro ha ampiamente ridotto il potenziale beneficio derivante da maggiori utili.Pertanto, S&P continua a prevedere il rapporto RAC al 7-7,5% entro la fine del 2024, da circa l'8% alla fine del 2021. Nella previsione, ipotizza ancora circa 4 miliardi di euro all'anno di(tramite dividendi e riacquisti di azioni proprie).Nel 2023, prevede che la banca raggiungerà la sua previsione didi almeno 11,3 miliardi di euro, dai 10,7 miliardi di euro del 2022, e manterrà costi di circa 9,7 miliardi di euro, in moderato aumento rispetto ai 9,6 miliardi di euro dello scorso anno."Tuttavia, a nostro avviso, ilpotrebbe superare la guidance della banca di 30-35 punti base, dato che prevediamo che il deterioramento del contesto macroeconomico e l'esposizione alla Russia peseranno sulle perdite su crediti", si legge in una nota.S&P sottolinea che, sebbene in calo, è rimasta considerevole a circa 5,3 miliardi di euro lordi, di cui circa 3 miliardi di euro sono partecipazioni azionarie nella sua controllata locale. "Continuiamo a tenere conto delle nostre aspettative che la banca svaluterà completamente la sua partecipazione azionaria nella filiale locale", si legge.