USA, ISM manifatturiero gennaio scende a 47,4 punti

(Teleborsa) -, mantenendosi in fase di contrazione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato adai 48,,42 del mese precedente risultando anche peggiore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 48 punti. Si tratta del secondo mese di contrazione dopo un periodo di 30 mesi di espansione.L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene dunque, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Fra le varie componenti dell'indice, quella suiscivola a 42,5 punti da 45,1, mentre quella sull'cala a 50,6 da 50,8 e la componente relativa aiaumenta a 44,5 da 39,4 punti.