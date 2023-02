Borse europee positive in attesa della BCE, a Milano rally di TIM

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno accolto con favore i segnali della Federal Reserve che le pressioni inflazionistiche si stavano allentando. Gli operatori sono però cauti, con l'attenzione ora rivolta alleattese nel corso della giornata.In rally, dopo che la società ha confermato di aver ricevuto dal colosso statunitense KKR. Il governo, attraverso una nota del ministero delle Imprese e Made in Italy, ha fatto sapere di seguire con attenzione gli sviluppi sull'offerta di KKR e ha ribadito gli obiettivi sulla tutela dell'occupazione e sulla sicurezza dell'infrastruttura strategica.Intanto, è, con l'attenzione degli investitori che si concentra sulle grandi banche.ha registrato un utile netto di 5,7 miliardi di euro nel 2022, più del doppio rispetto all'anno precedente e il risultato migliore dal 2007.ha segnalato un calo dell'utile annuale del 23,1% a 3,67 miliardi di euro, mentreha comunicato un utile record di 9,6 miliardi di euro nel 2022.Borsa Italia accoglie oggi unacon la quotazione dinata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico. L'AD Roberto Rosati ha affermato di considerare la quotazione in Borsa "come un passaggio obbligato per il raggiungimento dei nostri obiettivi in quanto a potenziale tecnologico ed espansione geografica".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,1. Lieve aumento dell', che sale a 1.957,9 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +184 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,04%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,70%.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,78%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,79%. In rialzo il(+1,01%); sulla stessa linea, sale il(+1,2%).di Milano, troviamo(+10,69%),(+2,62%),(+2,44%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,26%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.di Milano,(+3,89%),(+3,30%),(+2,98%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,83%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,43%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.