CNH Industrial, utile netto adjusted 4° trimestre in aumento a 486 milioni

CNH Industrial

(Teleborsa) -chiude il primo anno qualecon risultati record e registra. I ricavi consolidati delle Continuing Operations, nel quarto trimestre, si sono attestati a 6,943 miliardi di dollari e risultano in crescita del 26,7% rispetto al quarto trimestre 2021, mentre isi sono portati asul 2021, principalmente grazie ai prezzi favorevoli e ai maggiori volumi di vendita e a dispetto della conversione valutaria sfavorevole.si è portato a, in aumento di 302 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2021 (378 milioni di dollari) e con entrambi i segmenti in crescita rispetto all'anno precedente. Ilè dele quello diè delMargine operativo lordo delle Attività Industriali pari al 21,6% (19,0% nel quarto trimestre 2021).nel quarto trimetre, pari ad un, e si confronta con i 464 milioni di dollari del quarto trimestre 2021, pari ad un EPS diluito di 0,34 dollari.di dollari, con(utile netto Adjusted di 425 milioni di dollari nel quarto trimestre 2021, con EPS diluito Adjusted per azione di 0,31 dollari).delle attività operative nel trimestre è pari a 1.443 milioni di dollari (1.724 milioni di dollari nel quarto trimestre 2021). Il Free Cash Flow delle Attività Industriali è pari a 2.049 milioni di dollari. Debito totale di 23,0 miliardi di dollari al 31 dicembre 2022 (20,9 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021).delle Attività Industriali pari a 362 milioni di dollari di cassa, con una riduzione del debito netto di 1,5 miliardi di dollari rispetto al 31 dicembre 2021 e Liquidità disponibile pari a 10.632 milioni di dollari al 31 dicembre 2022. Nel quarto trimestre sono state acquistate 2,9 milioni di azioni ordinarie nell'ambito della prima tranche da 50 milioni di dollari del programma di riacquisto di azioni ordinarie da 300 milioni di dollari approvato il 29 luglio 2022.IlV. intende raccomandare agli azionisti unper azione ordinaria, per un totale di circa 483 milioni di euro (circa 511 milioni di dollari). Il dividendo proposto è soggetto all'approvazione formale del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell’Assemblea Generale degli Azionisti annuale del 14 aprile 2023.