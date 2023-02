Innovazione e sostenibilità, Banca Generali sottoscrive i PRI

Banca Generali

(Teleborsa) -annuncia l’adesione ai(PRI) promossi dalleconfermando l’impegno preso nel Piano Strategico, in linea con la propria vision, di puntare ad essere la prima) - spiega la nota - sconsentirà a Banca Generali di partecipare ad una piattaforma unica di dialogo con le istituzioni e di collaborazione con i peers di settore.“L’azione di Banca Generali volta ad integrare fattori ambientali, sociali e di governance nei processi di investimento è fondamentaleL’adesione ai PRIma allo stesso tempo è anche un punto di partenza per implementare i prossimi passi della strategia di medio periodo” – ha dichiaratoResponsabile Area General Counsel and Sustainability.“Siamo lieti di dare il benvenuto a Banca Generali come firmataria del PRI.Non vediamo l'ora di lavorare al fianco di Banca Generali per realizzare questi obiettivi” ha aggiunto, CEO di Principles for Responsible Investment.