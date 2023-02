E-Distribuzione pianifica altre 1250 assunzioni per una transizione più giusta

Enel

(Teleborsa) - La direzione diha siglato unper efettuare, nell’anno corrente,, che raggiungeranno i loro colleghi assunti negli ultimi due anni facendo così salire ad oltre 3000 i nuovi occupati nella Società."È un risultato che, ancora una volta, la": ha dichiarato, segretario nazionale della Filctem Cgil a margine della firma dell’accordo. Il riferimento è all', di cui E-Distribuzione fa parte, e dalle sigle sindacali, che intende, prendersi cura delle sue esigenze per valorizzarne l’unicità, in tutte le fasi della vita lavorativa: dalla formazione scolastica fino alla trasmissione del sapere alle generazioni future. Un protocollo che ha inaugurato unbasato sul, valorizzando la persona in rapporto armonico col mondo circostante."Con questo importante accordo si vuole dare unache il personale di E-Distribuzione è costretto a sopportare anche perin parte provenienti dal PNRR", ha proseguito il sindacalista, sottolineando "non dobbiamo mai dimenticare che la transizione energetica passerà inevitabilmente dalla rete elettrica di distribuzione, una rete che ha bisogno disenza precedenti. Sono i lavoratori di E-Distribuzione che renderanno possibile la decarbonizzazione dei consumi, senza di loro ogni sforzo fatto verso le energie rinnovabili rimarrà vano"."Questo accordo dimostra come la, se affrontata seriamente,", conclude Sorrentino.