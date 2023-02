Lindbergh acquista il 52% di Smit e rafforza divisione Network management

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha, società attiva nell'offerta di impianti e soluzioni di riscaldamento e di manutenzione delle caldaie, sia per clienti privati che per aziende.L'operazione consente", che rappresenta il cuore dell'attività della società e riguarda la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night). Con questa acquisizione, Lindbergh entra e allarga la propria offerta anche ai tecnici dediti alla manutenzione delle caldaie.Smit ha realizzato al 31 dicembre 2021 unpari a circa 0,4 milioni di euro e un'pari a circa 23 mila euro. Il 52% è stato acquistato per 72.806,76 euro. La Smit rimarrà a guida dei soci fondatori Gian Luca Dilda, Angelo Cordaro e Davide Bignotti.