Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei, che scontano qualche presa di profitto e l'eventualità di nuove mosse restrittive delle banche centrali (Fed e BCE). A pesare contribuiscono anche i deludenti dati delle vendite al dettaglio nella Zona Euro , mentre ha fatto meglio del previsto l'indie Sentix sul sentiment degli operatori borsistici.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,078. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.873,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,84%, a 74,01 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +176 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,01%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,88%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,72%, escende dell'1,32%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.044 punti.Variazioni negative per il(-0,83%); sulla stessa linea, in ribasso il(-0,71%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,60%.In luce, con un ampio progresso dell'1,83%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,17%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,61%.Calo deciso per, che segna un -3,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,93%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,69%.Tra i(+2,68%),(+1,26%),(+1,18%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,40%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,87%.