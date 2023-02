IRA, missione franco-tedesca a Washington per un confronto con le autorità Usa

(Teleborsa) - I ministri dell'Economia disono attesi domani neglinell'ambito degli attriti tra Usa e Paesi dell'Unione europea sull'varato dall'amministrazione Biden lo scorso agosto. Le trattative tra l'Ue e Washington vanno avanti da diverse settimane.Il ministro dell'Economia della Francia,, e il vice cancelliere e ministro dell'Economia della Germania,, avranno una serie di riunioni congiunte con il capo del consiglio economico della Casa bianca,, il consigliere aggiunto alla sicurezza,, il segretario di Stato al commercio,, e il segretario di Stato al tesoro,. Il timore di Berlino e Parigi – e in generale dell'Unione europea – è che i sussidi previsti dall'IRA, che prevedono un trattamento di favore per le produzioni Usa e di alcuni loro alleati, finiscano per discriminare le loro industrie ed, eventualmente, provocare una delocalizzazione della produzione europea verso gli Usa.Al termine di queste riunioni Le Maire e Habek terranno una, sempre congiunta. Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, il ministro Le Maire in un'intervista ha dichiarato che l'IRA "cambia le dinamiche e offre deiche, combinati ai prezzi dell'energia più bassi negli Usa fanno correre dei rischi sulle nostre industrie". Il ministro francese ha aggiunto che sono già stati ottenuti alcuni miglioramenti, con esenzioni a favore dell'Ue in particolare sul leasing di veicoli, mentre su eventuali ulteriori passi in avanti ha lasciato intendere che i margini di manovra rispetto a un testo già approvato dalpotrebbero non essere elevati.