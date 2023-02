Nusco, ricavi consolidati superano 50 milioni con contributo Pinum

Nusco

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che ial 31 dicembre 2022 risultano pari aTale risultato è frutto di una strategia diche vede un consolidamento della rete franchising, una maggiore diversificazione e personalizzazione dell’offerta commerciale e lo sviluppo didi maggiore interesse.Un ulteriore contributo è da attribuire aldella società controllata integralmente, società con sede in Romania e operante nello stesso settore di Nusco, a seguito dell’acquisizione perfezionata nel mese di agosto 2022. Inparticolare, irisultano pari adi Euro.A sostegno della crescita sono proseguiti, inoltre, nel corso dell’esercizio 2022, glicon particolare focus sullae sull’, nonché sulla realizzazione di prodotti innovativi.Ilalla data del 31 dicembre 2022 risulta essere pari ad, di cui 4,5 milioni derivanti dalle attività della società Pinum."Siamo molto orgogliosi dell’andamento registrato nell’esercizio 2022, in cui abbiamo superato i 50 milioni di euro di fatturato consolidato e raggiunto un traguardo storico per Nusco. Grazie agli investimenti effettuati dalla Società nel 2022 e a un andamento di mercato in ascesa, che prevede condizioni favorevoli anche per l’esercizio in corso, questo risultato testimonia ancora una volta la bontà delle strategie messe in atto da Nusco volte a supportare la crescita del business e incrementare ulteriormente le performance del Gruppo nei mesi a venire", ha dichiarato l'Ad, aggiungendo "ci aspettiamo quindi prospettive positive per il 2023".