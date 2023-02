Schifani: attrarre investimenti che creano lavoro e favoriscono indipendenza energetica

Enel

(Teleborsa) - "Grazie ad Enel per avere visto nella nostra terra risorse umane d'eccellenza, che non vanno disperse ma sono convogliate in". Lo ha affermato il Presidente della Regione Siciliana,, durante l'inaugurazione dell'ampliamento della Gigafactory 3Sun di Catania (gruppo), che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d'Europa, con una capacità produttiva di 3GW all'anno."Questi pannelli andranno altrove e la nostra sfida è che la nostra regione attiri anche scommesse energetiche finalizzate a", ha aggiunto.Schifani ha detto che le autorità regionali vogliono ". Vogliamo attrarre questo tipo d'investimenti, che creano posti di lavoro e favoriscano l'indipendenza energetica"."L'Etna Valley è una bellissima realtà di cui siamo fieri e che obbedisce a un criterio: fare in modo che chi vuole investire, sappia entro quando avrà una risposta, ovvero dei", ha spiegato.