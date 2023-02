ENAV acquista azioni proprie

ENAV

la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti il 3 giugno 2022, ha comunicato di aver, dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, complessiveal prezzo medio unitario di 4,29420 euro al netto delle commissioni, per unpari aCome già reso noto al mercato, il programma è finalizzato all’acquisto di azioni ordinarie ENAV da destinare a servizio delle politiche di remunerazione adottate dalla Società e approvate dall’Assemblea.A seguito degli acquisti comunicati il 6 febbraio, la Società detiene 629.519 azioni proprie, pari allo 0,116% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,19%.