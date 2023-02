Sprint di Wall Street, Powell parla di inflazione in calo

Dow Jones

(Teleborsa) - Repentino cambio di rotta per la borsa di Wall Street che spinge sull'acceleratore portando gli indici americani sui massimi di seduta dopo le parole del Presidente Fed, Jerome Powell , che ha parlato di inflazione in calo.Intervenendo all'Economic Club di Washington, il banchiere ha sottolineato chedi interesse e che la Federal Reserve non ha alcuna intenzione di modificare il suo obiettivo di inflazione al 2%. Ci vorrà fino al 2024 per far scendere l'inflazione vicino al 2%, maGli indici statunitensi, dopo aver trascorso la prima parte della seduta all'insegna della cautela, hanno preso la via del rialzo: ilmostra un guadagno dello 0,72% bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,10%. In netto miglioramento il(+1,77%); come pure, in rialzo l'(+1,26%).Tra i(+3,50%),(+2,64%),(+1,96%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.(+11,16%),(+10,80%),(+9,89%) e(+7,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.scende dell'1,81%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,5 Mld $; preced. -61 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 376K barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti).