Acquisti a Wall Street dopo Powell. Rally di Zoom

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Microsoft

Boeing

Chevron

Apple

Verizon Communication

Home Depot

Procter & Gamble

Caterpillar

Skyworks Solutions,

Baidu

Zoom Video Communications,

Fiserv,

Lucid Group,

Mondelez International

Regeneron Pharmaceuticals

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, dopo le parole del Presidente Fed, Jerome Powell, che ha parlato di inflazione in calo. Intervenendo all'Economic Club di Washington, il banchiere ha sottolineato che saranno probabilmente necessari altri aumenti dei tassi di interesse e che la Federal Reserve non ha alcuna intenzione di modificare il suo obiettivo di inflazione al 2%. Ci vorrà fino al 2024 per far scendere l'inflazione vicino al 2%, ma il 2023 "sarà un anno di significativo calo dei prezzi".Sul fronte societario, rally del titolo Zoom sull'annuncio di un taglio del 15% nella sua forza lavoro.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 34.157 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.164 punti. Ottima la prestazione del(+2,12%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,44%).del Dow Jones,(+4,20%),(+3,84%),(+2,62%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,77%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+12,53%),(+12,18%),(+9,83%) e(+8,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,46 Mln barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale.